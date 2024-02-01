Комментатор Андронов резко высказался о дисквалификации Валиевой

Известный российский спортивный комментатор Алексей Андронов, в прошлом пресс-атташе сборной России по футболу и бронзовый призер чемпионата России по авторалли, в своем Telegram-канале высказался по поводу дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, в том числе резко ответив про Филиппа Шветского — экс-врача группы Этери Тутберидзе.

«Наплевать абсолютно на детектор. Допингерам один путь — вон из профессии. То, что Валиева жрала допинг — понятно давно. Не хотите узнать, почему в группах одного тренера месячные начинаются в 16, а то и в 18 лет?» — заявил он.

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась, в том числе, золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

В 2007 году Шветский был врачом сборной России по гребле. При нем шестеро российских гребцов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.