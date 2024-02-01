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Волочкова о лишении России золота командного турнира Олимпиады-2022: «Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Валиева»

Анастасия Волочкова высказалась о лишении России командного золота фигуристов.

Волочкова прокомментировала лишение России золота командного турнира ОИ-2022
© Sports.ru

Сборная России выиграла командный турнир Олимпиады-2022, США стали вторыми, Япония заняла третье место.

После дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали следующим образом: США – золото, Япония – серебро, Россия – бронза.

«Отнять медаль – не завоевать ее. Те, кто это сделал – ущербные люди. Пошли они (в оригинале использовано нецензурное слово), они не имеют права отнимать медали у спортсменов!

Фигуристы – это люди, которые занимаются самопожертвованием. Оцените ситуацию по человечески и подумайте, какой путь спортсмены проходят для этой медали. Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Камила Валиева.

То что сейчас происходит – абсолютное ничтожество. Этим людям нечего делать. Они никто и звать их никак. Позорище этим людям, отнимающим медаль», – сказала балерина.

Фигурное катание
Камила Валиева
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