Глава МОК прокомментировал дисквалификацию Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил решение спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Lenta.ru
"Мы приняли к сведению решение CAS, с которым МОК, конечно, согласится, - сказал Бах. - Все имеют право на критику решения суда, иметь собственное мнение, мы же должны полностью уважать это решение. Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже. Это еще больше относится к ситуациям, когда мы говорим о несовершеннолетних". ТАСС
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. RT на русском