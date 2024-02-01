Как наши фигуристы переживают лишение олимпийского золота

Пока Галлямов делает кучу смешных постов в своём телеграм-канале, другие предпочитают хранить молчание.

© Чемпионат.com

В истории с дисквалификацией Камилы Валиевой многие забывают про главных жертв ситуации — фигуристов сборной России, которые лишились золотых медалей Олимпиады. Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов честно сражались в командном турнире, отдав все силы, чтобы набрать максимум очков, но в итоге остались без заслуженных наград. После пересмотра результатов ISU присудил фигуристам бронзу, однако вряд ли их это утешит. Тем более что результат не окончательный, и иски России и Канады в CAS могут изменить распределение медалей как в лучшую, так и в худшую для нас сторону. Но в шансы вернуть золото уже верится с трудом.

Все эти два года наших ребят величали олимпийскими чемпионами в командном турнире, однако наверняка они понимали, что титул у них могут отнять в любой момент, и свыклись с этой мыслью. Так как же фигуристы встретили решение ISU?

Александр Галлямов все эти дни был на связи с болельщиками. Фигурист сразу дал понять в своём телеграм-канале, что будет следить за ситуацией, запостив гифку с временем публикации решения CAS. Когда же новости о дисквалификации Камилы Валиевой растиражировались, Саша опубликовал победное селфи нашей команды, подписав его стихотворением из фильма «Брат-2».

Ученик Тамары Москвиной был единственным из олимпийской команды, кто реагировал на новости, да ещё и так оперативно. Фигурист оставался на позитиве — по крайней мере, старался создать такое впечатление — и даже подкалывал своих коллег по команде.

Оставался на связи Галлямов и на следующий день, когда было опубликовано решение ISU о присуждении нашей команде бронзовых медалей. После этого фигурист недвусмысленно запостил видео с российскими фигуристами под песню «Нас не догонят». А к вечеру написал забавный рассказ, в котором отметил, что уровень нашего фигурного катания настолько высок, что сохранить медаль нам удалось даже с обнулением оценок в одном из видов.

Телеграм-канал Саши в эти дни напоминал островок позитива в этом бушующем мире. Фигурист развлекал свою аудиторию гифками, видео, забавными рассказами. Хотя в душе ему наверняка больно и обидно. Возможно, общение с болельщиками стало для него своего рода терапией. Галлямов заряжался от той поддержки, которую давали ему люди, и даже заявил, что она дороже любых медалей.

«В моей лично жизни ничего не изменилось, впереди новые горизонты. Конечно же, надо поблагодарить тех, кто нас поддерживает. Такого единения я давно не видел. Это дороже любых медалей», — сказал Галлямов РЕН ТВ.

Партнёрша же Александра Анастасия Мишина все эти дни хранила молчание. Однако она появилась в одном из кружочков в телеграм-канале Галлямова. «Готовимся к Спартакиаде», — сказала Настя. В эти дни ученики Тамары Москвиной загружены тренировками, и это наверняка помогает им отвлекаться от грустных мыслей.

Примерно в такой же ситуации находится и Марк Кондратюк, который тоже выступит на Спартакиаде. После дисквалификации Валиевой фигурист долго не объявлялся в инфополе — над этим много подшучивал Галлямов, постоянно задаваясь вопросом: куда же пропал Марк? Но Кондратюк всё же прокомментировал решение ISU в репортаже Первого канала, отметив, что оно оказалось неожиданным.

«Я сейчас ничего не чувствую, честно. Я ожидал либо лучшего, либо худшего, это получился какой-то такой средний результат, он просто неожиданный, на мой взгляд. Я такого не просчитывал в своей голове», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов по иронии судьбы встретили решение ISU в Китае. Фигуристы приехали туда в рамках шоу и поначалу окунулись в ностальгию.

«Эмоции переполняют, как будто всё было буквально вчера! Пекин однозначно на всю жизнь останется для меня очень значимым и особенным местом», — писала Синицина в своём телеграм-канале.

Однако вскоре радостные эмоции сменились обидой и разочарованием.

Пост со всеми мыслями фигуристка пока так и не опубликовала, но запостила фотографии с Олимпиады, написав: «Из наших сердец это не забрать!» Кацалапов же пока никак не комментировал ситуацию.