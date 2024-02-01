Тарасова оценила критику Рудковской в адрес Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила критику музыкального продюсера Яны Рудковской в адрес тренера Этери Тутберидзе по делу фигуристки Камилы Валиевой. Lenta.ru
«А кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать! Надо про пост Рудковской задавать вопросы тем, кто постоянно печатает про нее в СМИ», — заявила Тарасова. Газета.Ru
Рудковская в своем Telegram-канале осудила комментарий Тутберидзе об обвинительном приговоре Валиевой, в частности, отметив, что весь пост тренера «сочится высокомерием». Чемпионат.com