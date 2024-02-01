Тарасова оценила критику Рудковской в адрес Тутберидзе

«А кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать! Надо про пост Рудковской задавать вопросы тем, кто постоянно печатает про нее в СМИ», — заявила Тарасова. Газета.Ru