Фигурному катанию России предрекли переломный сезон

«Семененко, Дикиджи и Гуменник действительно выглядели сильнее остальных на чемпионате России, — сказал Энберт. — Но, конечно, еще есть другие достойные спортсмены, которые могут попасть на пьедестал в мужском одиночном. Например, Дмитрий Алиев прекрасно откатал, Макар Игнатов был неплох, Роман Савосин на протяжении всего сезона радовал нас своими чистыми программами. Сложно сказать, что сформировалась новая тройка безоговорочных лидеров.



Смена поколений, наверное, потихонечку идет, но я бы не сказал, что сейчас происходит переломный сезон в этом плане. Всегда кто-то подрастает, навязывает борьбу, но остаются опытные спортсмены, которые за счет мастерства катания или большего опыта тоже могут побеждать».