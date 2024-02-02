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Анцелиович: СAS сохранил для Валиевой теоретическую возможность отобраться на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд дал возможность российской фигуристке Камиле Валиевой выступить на предстоящей Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию из-за допингового скандала. Об этом рассказала руководитель спортивной практики «Клевер консалт», юрист Анна Анцелиович. Ura.Ru

"Дата окончания дисквалификации назначается с учетом периода, когда спортсмен находится во временном отстранении, которое накладывается при уведомлении о неблагоприятном результате анализа взятой допинг-пробы, - сказала Анцелиович. - На Камилу временное отстранение наложили во время Олимпиады, но уже через два-три дня оно было снято, поэтому можно считать, что она во временном отстранении не находилась. И четырехлетняя дисквалификация Валиевой по общепринятым правилам должна была начаться с даты вынесения CAS решения, то есть с января 2024 года и закончиться в январе 2028 года". ТАСС

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Чемпионат.com

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