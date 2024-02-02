"Дата окончания дисквалификации назначается с учетом периода, когда спортсмен находится во временном отстранении, которое накладывается при уведомлении о неблагоприятном результате анализа взятой допинг-пробы, - сказала Анцелиович. - На Камилу временное отстранение наложили во время Олимпиады, но уже через два-три дня оно было снято, поэтому можно считать, что она во временном отстранении не находилась. И четырехлетняя дисквалификация Валиевой по общепринятым правилам должна была начаться с даты вынесения CAS решения, то есть с января 2024 года и закончиться в январе 2028 года". ТАСС