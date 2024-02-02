В допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат с анаболическим эффектом

В допинг-пробе Камилы Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом.

© Sports.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине издание The New York Times сообщало, что, помимо запрещенного триметазидина, в пробе Валиевой нашли два разрешенных препарата – гипоксен и L-карнитин.

По информации финской телерадиокомпании Yle, в анализах фигуристки содержался еще один препарат, который имеет анаболический эффект, но в настоящее время не входит в список запрещенных.