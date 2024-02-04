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Юрист назвала единственный способ для Валиевой сократить дисквалификацию

Спортивный юрист Анна Анцелиович назвала единственный способ для российской фигуристки Камилы Валиевой сократить четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. Ее слова приводит «Татар-информ».

Она рассказала о существовании понятия существенного содействия.

«Если спортсменка в период своей дисквалификации поможет антидопинговым организациям раскрыть нарушение антидопинговых правил другими спортсменами или ее персоналом, то это может служить основанием для снижения вынесенной санкции», — отметила Анцелиович.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

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Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

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