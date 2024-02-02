Сторона Валиевой сменила адвокатов перед началом разбирательства в CAS

"Мы представляли интересы Камилы Валиевой на этапе разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, а не в рамках рассмотрения дела в CAS. По итогам разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА было принято решение об отсутствии вины Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил и неприменении к ней каких-либо санкций. Также в прошлом году нам удалось добиться успеха и по другим спортивным делам - в частности, мы представляли интересы Паралимпийского комитета России в рамках разбирательства в апелляционном трибунале Международного паралимпийского комитета и добились отмены решения генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о приостановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете", - сказал Кузьмин.