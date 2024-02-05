Гуменник о ситуации с Rammstein: «Был удивлен тем, как сильно новость начала раздуваться. Но мы нашли выход, который всех устроил»
Фигурист Гуменник рассказал, чем его удивила ситуация с программой под Rammstein.
К сезону-2023/24 Петру Гуменнику поставили короткую программу на песню Sonne. В сентябре тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным, и она позже была заменена на русскоязычный кавер.
– Насколько болезненно вам далась история с запретом на оригинальную музыку Rammstein, когда вам пришлось искать русский вариант этой песни?
– Конечно, я был растерян, когда обо всем этом узнал, выезжая на прокаты. И да, был удивлен тем, как сильно эта новость начала раздуваться. Но не могу сказать, что эта история далась мне болезненно, – мы нашли выход, который всех устроил.
Rammstein, кстати, у меня любит вся семья. А из тех, чьи альбомы я могу целиком послушать, это Motorhead, Burzum. Я не так давно начал слушать такую музыку.
– Александр Галлямов читает рэп, а вы себя в рок-вокале не пробовали?
– Это было бы интересно, но надо научиться скримить. Тогда можно будет что-то и попробовать записать. В целом я играю на фортепиано иногда, чтобы отвлечься. Но главное творчество в жизни для меня – это фигурное катание, – сказал бронзовый призер чемпионата России Гуменник.
Гуменник о ситуации с Rammstein: «Был удивлен тем, как сильно новость начала раздуваться. Но мы нашли выход, который всех устроил»
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