Фигурист Гуменник рассказал, чем его удивила ситуация с программой под Rammstein.

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К сезону-2023/24 Петру Гуменнику поставили короткую программу на песню Sonne. В сентябре тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным, и она позже была заменена на русскоязычный кавер.

– Насколько болезненно вам далась история с запретом на оригинальную музыку Rammstein, когда вам пришлось искать русский вариант этой песни?

– Конечно, я был растерян, когда обо всем этом узнал, выезжая на прокаты. И да, был удивлен тем, как сильно эта новость начала раздуваться. Но не могу сказать, что эта история далась мне болезненно, – мы нашли выход, который всех устроил.

Rammstein, кстати, у меня любит вся семья. А из тех, чьи альбомы я могу целиком послушать, это Motorhead, Burzum. Я не так давно начал слушать такую музыку.

– Александр Галлямов читает рэп, а вы себя в рок-вокале не пробовали?