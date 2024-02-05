$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

Фигурист из США Чжоу горд получить золото Игр по итогам дела Валиевой

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил в соцсетях, что горд получить золото Олимпиады 2022 года в командном турнире после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«Не могу выразить эмоции, которые испытал после решения CAS. Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам. Большая честь стать золотым медалистом Олимпиады», — заявил Чжоу.

29 января CA) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года. Спортсменка лишилась звания чемпионки Европы — 2022.

Песков назвал дисквалификацию Валиевой политизированным решением

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Фигурное катание
Видео
Камила Валиева
Винсент Чжоу
СБОРНАЯ РОССИИ
1
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости