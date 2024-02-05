Американский фигурист Винсент Чжоу заявил в соцсетях, что горд получить золото Олимпиады 2022 года в командном турнире после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«Не могу выразить эмоции, которые испытал после решения CAS. Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам. Большая честь стать золотым медалистом Олимпиады», — заявил Чжоу.

29 января CA) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года. Спортсменка лишилась звания чемпионки Европы — 2022.