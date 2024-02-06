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Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Угожаев, Автушенко, Сарновский, Карартынян, Воронов покажут короткие программы

6 февраля на первенстве России в Саранске юниоры представят короткие программы.

6 февраля на первенстве России юниоры представят короткие программы
© Федерация фигурного катания на коньках

Первенство России среди юниоров 2024

Саранск

Юноши

Короткая программа

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Максим Автушенко

2. Иван Рамзенков

3. Эдуард Карартынян

4. Кирилл Кропылев

5. Никита Сарновский

Вторая разминка

6. Михаил Тихонов

7. Кирилл Ноздреватых

8. Николай Угожаев

9. Арсений Федотов

10. Вадим Воронов

11. Тимофей Шелковников

Третья разминка

12. Марк Лукин

13. Андрей Коцин

14. Герман Ленков

15. Илья Строганов

16. Макар Пузин

17. Лев Лазарев

Фигурное катание
Николай Угожаев
Никита Сарновский
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Вадим Воронов
Михаил Тихонов
Первый канал