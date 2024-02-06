6 февраля на первенстве России юниоры представят короткие программы

Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Угожаев, Автушенко, Сарновский, Карартынян, Воронов покажут короткие программы
6 февраля на первенстве России в Саранске юниоры представят короткие программы.
Первенство России среди юниоров 2024
Саранск
Юноши
Короткая программа
Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Максим Автушенко
2. Иван Рамзенков
3. Эдуард Карартынян
4. Кирилл Кропылев
Вторая разминка
7. Кирилл Ноздреватых
10. Вадим Воронов
11. Тимофей Шелковников
Третья разминка
12. Марк Лукин
13. Андрей Коцин
14. Герман Ленков
15. Илья Строганов
16. Макар Пузин
17. Лев Лазарев