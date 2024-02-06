Тутберидзе не сопровождает учеников группы на первенстве России среди юниоров
Этери Тутберидзе не сопровождает фигуристов своей группы на первенстве России среди юниоров в Саранске. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.
Учеников группы Этери Тутберидзе сопровождают Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. На соревнованиях выступят три спортсмена из группы - Арсений Федотов, Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова.
Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.