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Тутберидзе не сопровождает учеников группы на первенстве России среди юниоров

Этери Тутберидзе не сопровождает фигуристов своей группы на первенстве России среди юниоров в Саранске. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

Тутберидзе не сопровождает учеников группы на первенстве России среди юниоров
© ТАСС

Учеников группы Этери Тутберидзе сопровождают Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. На соревнованиях выступят три спортсмена из группы - Арсений Федотов, Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.

Фигурное катание
Арсений Федотов
Алиса Двоеглазова
Даниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
Этери Тутберидзе