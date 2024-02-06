Арсений Федотов выиграл короткую программу на Первенстве России среди юниоров
Сегодня, 6 февраля, в Саранске юниоры представили свои короткие программы. По итогам выступлений лучшим стал фигурист Арсений Федотов, получивший от судей 87,78 балла.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.
Юниоры. Короткая программа
1. Арсений Федотов (Москва) — 87,78 балла.
2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 83,83.
3. Марк Лукин (Москва) — 80,49.
4. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) — 80,13.
5. Лев Лазарев (Москва) — 79,03.
Чемпионат.com: главные новости