$90.68-0.5697.44-0.78
Войти в почту

Арсений Федотов выиграл короткую программу на Первенстве России среди юниоров

Сегодня, 6 февраля, в Саранске юниоры представили свои короткие программы. По итогам выступлений лучшим стал фигурист Арсений Федотов, получивший от судей 87,78 балла.

Федотов выиграл короткую программу на Первенстве России среди юниоров
© Соцсети

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.

Юниоры. Короткая программа

1. Арсений Федотов (Москва) — 87,78 балла.

2. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 83,83.

3. Марк Лукин (Москва) — 80,49.

4. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) — 80,13.

5. Лев Лазарев (Москва) — 79,03.

Фигурное катание
Николай Угожаев
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости