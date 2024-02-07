Мутко рассказал о влиянии Плющенко на Олимпиаде в Сочи

Бывший министр спорта России Виталий Мутко в интервью «Матч ТВ» рассказал, что фигурист Евгений Плющенко имел огромное влияние на Олимпиаде 2014 в Сочи.

Олимпиада в Сочи прошла 7–23 февраля 2014 года. В мужском одиночном катании Россия могла выставить одного фигуриста. В Сочи поехал 31 летний на тот момент олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко, а не ставший чемпионом страны Максим Ковтун. В командных соревнованиях Плющенко стал вторым в короткой программе и выиграл произвольную, чем помог сборной России завоевать золото. С личного турнира он снялся из за болей в спине.

— Плющенко и Ковтун. Известная и не очень приятная история, после которой Максим так бурлил…

— Никакого бурления там не было. В самом начале было решение, которое родилось само собой. Максиму Ковтуну надо было готовиться, просто держать себя в тонусе. У нас была безвыходная ситуация, потому что мы не могли найти второго человека.

Что говорить про Женю Плющенко? Он выезжал, и одно только его появление повергало наших японских коллег в шок. Вы же видели, как он выступил, после операции, всех проблем. Мы хотели, чтобы Женя откатал короткую программу, а в произвольной выступил Максим. В последний момент с Алексеем Николаевичем Мишиным было принято такое решение. Понимали, что это практически мимо одиночной программы, долго решали и только в четыре часа ночи приняли решение.

— При формировании команды за кем было последнее слово?