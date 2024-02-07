Мутко рассказал о влиянии Плющенко на Олимпиаде в Сочи

Мутко о турнире фигуристов на ОИ‑2014: «Плющенко выезжал, и одно только его появление повергало наших японских коллег в шок»
Бывший министр спорта России Виталий Мутко в интервью «Матч ТВ» рассказал, что фигурист Евгений Плющенко имел огромное влияние на Олимпиаде 2014 в Сочи.
Олимпиада в Сочи прошла 7–23 февраля 2014 года. В мужском одиночном катании Россия могла выставить одного фигуриста. В Сочи поехал 31 летний на тот момент олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко, а не ставший чемпионом страны Максим Ковтун. В командных соревнованиях Плющенко стал вторым в короткой программе и выиграл произвольную, чем помог сборной России завоевать золото. С личного турнира он снялся из за болей в спине.
— Плющенко и Ковтун. Известная и не очень приятная история, после которой Максим так бурлил…
— Никакого бурления там не было. В самом начале было решение, которое родилось само собой. Максиму Ковтуну надо было готовиться, просто держать себя в тонусе. У нас была безвыходная ситуация, потому что мы не могли найти второго человека.
Что говорить про Женю Плющенко? Он выезжал, и одно только его появление повергало наших японских коллег в шок. Вы же видели, как он выступил, после операции, всех проблем. Мы хотели, чтобы Женя откатал короткую программу, а в произвольной выступил Максим. В последний момент с Алексеем Николаевичем Мишиным было принято такое решение. Понимали, что это практически мимо одиночной программы, долго решали и только в четыре часа ночи приняли решение.
— При формировании команды за кем было последнее слово?
— Я бы сказал, что всё принималось совместно. Я очень уважал и всегда доверял (занимавшему тогда пост президента Федерации фигурного катания на коньках России Александру) Горшкову, а Мишин для меня — идеал тренера и вообще человека. Может быть, Алексей Николаевич последнее слово сказал, и мы окончательное решение приняли. Заявку надо было подать до 4 часов ночи, поэтому до этого времени мы обсуждали, — сказал Мутко «Матч ТВ».