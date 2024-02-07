«Американцы смотрят на свои золотые медали, как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. С их стороны, они боятся за чистоту спорта и олимпийского движения, поэтому для них это золото – честь. Можно ли считать Валиеву Олимпийским чемпионом? Если только в сердцах ее болельщиков», – заявила Роднина Sport24.