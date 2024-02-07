Роднина посчитала, что Валиева останется чемпионкой Олимпиады только для фанатов
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала высказывание фигуриста из США Винсента Чжоу, рассказавшего о гордости после получения золотой медали в командный соревнованиях Олимпийских игр в Пекине.
Американская команда заняла первое место после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Отечественная команда все равно вошла в список призеров, опустившись на третью строчку.
«Американцы смотрят на свои золотые медали, как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. С их стороны, они боятся за чистоту спорта и олимпийского движения, поэтому для них это золото – честь. Можно ли считать Валиеву Олимпийским чемпионом? Если только в сердцах ее болельщиков», – заявила Роднина Sport24.
Валиева была дисквалифицирована на четыре года, отсчет ведется с начала выявления положительной допинг-пробы, а именно – с конца 2021 года. 17-летней фигуристке запрещено проводить тренировки и принимать участие в спортивных турнирах на момент отстранения.