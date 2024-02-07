Фигурист Сарновский рассказал о звонке от Плющенко и Рудковской

Фигурист Никита Сарновский рассказал «Матч ТВ», что перед прокатом произвольной программы на юниорском чемпионате России, который проходит в Саранске, ему позвонили Евгений Плющенко и Яна Рудковская с советами по выступлению.

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В среду Сарновский, который стал 16 м в короткой программе, получил за прокат произвольной 150,04 и идет 4 м, когда осталось выступить еще десяти участникам.

— Я настроился на произвольную только благодаря поддержке одной девочки. Девочка из моей группы реально поддержала. Вчера был без настроения, сейчас — шикарное. Я смог выжать из себя где то 85%. Я доволен прокатом, ведь не катался 4 месяца из за травмы. Прямо перед вылетом в Омск захожу на тулуп и неправильно встал на больную ногу. Два месяца лежал дома, потом работал с врачом, тренером по ОФП.

— Во время без тренировок не было мыслей, что занимаешься чем то не тем?

— Нет, я очень хотел быстрее выйти на лёд, было обидно, все выступают, а я дома сижу.

— Как тебя поддерживали близкие?

— Вчера позвонил Евгений Викторович (Плющенко) и Яна Александровна (Рудковская). Сказали, что надо сделать.

— Почему перед короткой было плохое настроение?

— Волнение взяло своё. Много не выступал — и сразу на серьёзные старты. Я дурачок, две недели назад катался минут по пятнадцать и уходил, мало готовился.

— Не думал упростить произвольную программу?