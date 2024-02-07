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⚡ Первенство России среди юниоров. Федотов победил, Лазарев – 2-й, Рамзенков – 3-й

Фигурист Арсений Федотов выиграл первенство России среди юниоров в Саранске.

Фигурист Арсений Федотов выиграл первенство России среди юниоров
© Федерация фигурного катания на коньках России

Первенство России среди юниоров-2024

Саранск

Юноши

Итоговое положение

1. Арсений Федотов – 269,04

2. Лев Лазарев – 259,28

3. Иван Рамзенков – 234,03

4. Марк Лукин – 233,96

5. Эдуард Карартынян – 229,56

6. Михаил Тихонов – 228,28

7. Макар Пузин – 227,31

8. Максим Автушенко – 225,63

9. Вадим Воронов – 225,62

10. Николай Угожаев – 222,60

11. Кирилл Кропылев – 214,62

12. Андрей Коцин – 214,57

13. Илья Строганов – 214,04

14. Никита Сарновский – 213,84

15. Тимофей Шелковников – 209,24

16. Герман Ленков – 186,68

17. Кирилл Ноздреватых – 161,37

Фигурное катание
Николай Угожаев
Никита Сарновский
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Вадим Воронов
Михаил Тихонов