⚡ Первенство России среди юниоров. Федотов победил, Лазарев – 2-й, Рамзенков – 3-й
Фигурист Арсений Федотов выиграл первенство России среди юниоров в Саранске.
Первенство России среди юниоров-2024
Саранск
Юноши
Итоговое положение
1. Арсений Федотов – 269,04
2. Лев Лазарев – 259,28
3. Иван Рамзенков – 234,03
4. Марк Лукин – 233,96
5. Эдуард Карартынян – 229,56
6. Михаил Тихонов – 228,28
7. Макар Пузин – 227,31
8. Максим Автушенко – 225,63
9. Вадим Воронов – 225,62
10. Николай Угожаев – 222,60
11. Кирилл Кропылев – 214,62
12. Андрей Коцин – 214,57
13. Илья Строганов – 214,04
14. Никита Сарновский – 213,84
15. Тимофей Шелковников – 209,24
16. Герман Ленков – 186,68
17. Кирилл Ноздреватых – 161,37
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