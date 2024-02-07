CAS признал несостоятельной версию стороны Валиевой с десертом дедушки

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал несостоятельной объяснения российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях о попадании запрещенного вещества в ее организм через десерт, приготовленный дедушкой. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS, которое опубликовано на сайте организации.

"В своих заявлениях спортсменка утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм в результате употребления пищи незадолго до чемпионата России, а конкретно через употребление клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он обычно измельчал свои таблетки, содержащие триметазидин. Комиссия CAS установила, что это объяснение не было подтверждено никакими конкретными доказательствами и спортсменка не смогла доказать, что не совершала данные действия намеренно", - говорится в решении суда.

В опубликованном решении сообщается, что допинг-проба B также показала наличие триметазидина.

Российское антидопинговое агентство в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что дедушка Геннадий Соловьев, который, по словам защиты, готовил для нее десерт, вообще существует.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. Спортсменка была допущена до личных соревнований, в которых заняла четвертое место.