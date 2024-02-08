Всемирное антидопинговое агентство (WADA) использовало интервью Этери Тутберидзе Владимиру Познеру для доказательства вины фигуристки Камилы Валиевой. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. Газета.Ru
"Утверждалось, что Тутберидзе публично заявила, что когда мельдоний был запрещен в 2016 году, "надо было искать что-то новое". Это может означать что угодно и, конечно же, не дает никаких веских оснований для вывода о том, что применение триметазидина в данном случае было преднамеренным", – говорится в решении CAS. ТАСС
"Триметазидин и мельдоний обладают похожими свойствами", – говорится в документе. Sports.ru