"Утверждалось, что Тутберидзе публично заявила, что когда мельдоний был запрещен в 2016 году, "надо было искать что-то новое". Это может означать что угодно и, конечно же, не дает никаких веских оснований для вывода о том, что применение триметазидина в данном случае было преднамеренным", – говорится в решении CAS. ТАСС