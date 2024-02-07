Чернышова и Вильчик выиграли КП среди спортивных пар на юниорском первенстве России

Завершилась короткая программа в соревновании спортивных пар на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Лидерство захватили Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик с результатом 69,06 балла.

На втором месте Варвара Медведева и Павел Астахов, набравшие 66,14 балла. Третье место занимают Влада Селиванова и Виктор Потапов (63,09).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск. Спортивные пары. Короткая программа