Он победил смерть: Роман Костомаров отмечает день рождения

Российский фигурист, олимпийский чемпион, победитель международных соревнований Роман Костомаров 8 февраля отмечает свой день рождения. Спортсмену исполняется 47 лет. С чего начиналась карьера выдающегося фигуриста, как ему удалось побороть тяжелую болезнь, выжить и снова выйти на лед — в материале «Вечерней Москвы».

Детство

Родился будущий «олимпиец» 8 февраля 1977 года в Москве. Удивительно, но семья Романа никакого отношения к спорту не имела. Мать работала в столовой, а отец — электриком на предприятии. Жили Костомаровы в районе Текстильщики, где и прошли ранние годы фигуриста. В детстве Костомаров мечтал стать гимнастом или пловцом, но ни в одну из этих секций его не взяли.

Видя стремления мальчика заниматься спортом, знакомая семьи предложила Роме попробовать себя в фигурном катании. Будущего спортсмена так воодушевили тренировки, что он не пропускал ни одного занятия. И уже через год его включили в праздничную концертную программу.

Вскоре талантливого фигуриста заметила тренер Лидия Караваева, которая в будущем помогла ученику попасть в мир большого спорта. Караваева поставила подопечного в пару со своей дочерью Екатериной. На протяжении многих лет они выходили на лед вместе. Лидия с особым трепетом относилась к своему воспитаннику, заботясь о нем как о родном сыне. Будучи юношей, Роман решил продолжить строить спортивную карьеру. Окончив среднюю школу, он поступил в Московскую академию физкультуры, а затем отправился на стажировку в США.

Мир большого спорта и олимпийское золото

В 20 лет фигурист покинул родную страну и перебрался американский Делавэр. Там он продолжил занятия фигурным катанием. Партнершей Костомарова на льду была Анна Семенович, с которой у парня сложились непростые отношения. Практически каждая тренировка заканчивалась ссорой. Через два года «дуэт» распался, а Роман переехал в Нью-Джерси.

В нулевых судьба свела спортсмена с фигуристкой Татьяной Навкой, с которой они создали гармоничный дуэт. Она подходила Костомарову по росту и весу. Длительные и упорные тренировки позволили паре принять участие в соревнованиях в Солт-Лейк-Сити, где они заняли 10-е место. Еще два года спустя россияне показали превосходные результаты на чемпионате мира в немецком Дортмунде, завоевав первое место.

Талантливая пара одну за другой зарабатывала новые победы, но главной целью спортсменов был титул олимпийских чемпионов. И на Играх в Турине в 2006 году, благодаря своему триумфальному выступлению, паре удалось завоевать первое в своей жизни олимпийское золото. Свой зажигательный номер «Кармен» они исполнили виртуозно и безукоризненно, чем покорили судей.

После такого триумфа молодые люди вернулись в Россию, где их встретили как настоящих героев.

Звезда на экране

Когда звездный дуэт вернулся из Турина, то было принято решение принять участие в телешоу «Звезды на льду». Продюсером выступил Илья Авербух, который первым представил на отечественном телевидении проект такого масштаба. Фишкой шоу являлось то, что в каждой паре участников был профессиональный фигурист и знаменитый партнер из другой сферы. В пару с Татьяной Навкой поставили актера Марата Башарова, а в дуэт с Романом Костомаровым — актрису Екатерину Гусеву. Эта пара стала любимицей публики, однако ребятам не удалось одержать победу. Лучшими были признаны Навка и Башаров.

Спустя год проект вернулся на экраны под названием «Ледниковый период». Костомаров принимал участие в девяти сезонах, дважды одержал победу — в первом сезоне в паре с актрисой Чулпан Хаматовой и в третьем — с певицей Юлией Ковальчук.

Кроме того, он снялся в сериале «Жаркий лед» — о буднях фигуристов, в картинах «На измене» и «Близкий враг». Также Костомаров продолжал принимать участие в различных телепроектах.

И, конечно, в шоу на льду. Например, он исполнил роль злой волшебницы Брунгильды в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». В проекте приняла участие супруга спортсмена фигуристка Оксана Домнина, перевоплотившаяся в фею Амелинду.

В 2020-м знаменитый фигурист продолжал общаться с прессой, давать интервью и принимать участие в других проектах. Но в 2023 году все резко изменилось.

Тяжелая болезнь

В начале 2023 года фигурист попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. Впервые СМИ сообщили о срочной госпитализации Костомарова 10 января. По данным источников, у спортсмена начался кашель, потом появилась боль в груди, резко подскочила температура, после этого он решил вызвать медиков. На момент обращения к врачам ситуация была достаточно серьезной. Состояние фигуриста стремительно ухудшалось.

Как потом признавался Костомаров, причиной, по которой он запустил болезнь, стали обезболивающие препараты. Он успел отработать «на таблетках» 20 спектаклей, прежде чем его свалил страшный недуг.

— Я просто думал, что покашлял дома, уехал на скорой помощи... и через час я вернусь домой. Но приключилось то, что приключилось. Сложная эта болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь. Сейчас я счастлив, что жив, — вспоминает Роман.

Он перенес медикаментозную кому, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО (используемую только в экстренных случаях) и еще множество медицинских манипуляций, с помощью которых специалисты пытались вывести его из критического состояния.

Из-за осложнений у Костомарова развился некроз тканей, в итоге спортсмен лишился голеностопов, кисти правой руки и пальцев на левой. Позже у него обнаружили поражение части мозга, произошел инсульт, а затем и второй. Врачи боролись за жизнь больного круглосуточно. В реанимации при нем неотступно дежурили жена фигуристка Оксана Домнина и брат. Но тогда сложно было представить, что спортсмену удастся выжить, хотя близкие не переставали верить в него.

Кроме того, Костомарова настигли проблемы со здоровьем — они совместно и привели к тому, что стали отказывать внутренние органы.

— Пневмония. Плюс поставили грипп А. Иммунитет так был ослаблен. Лейкоцитов было ноль. С такими анализами вообще не живут. У него в этот момент выстрелила страшная бактерия — гнойный стрептококк, который и дал поражение конечностей. Это такое страшное стечение обстоятельств. Этот стрептококк дал сепсис, — рассказывала потом Домнина в эфире программы «Секрет на миллион».

10 апреля появились новости о том, что фигуриста готовят к протезированию ноги и руки. 14 апреля стало известно, что он начал сам садиться на кровати. 8 мая фигурист вышел на связь с поклонниками самостоятельно и записал обращение для всех, кто за него переживал. Тогда он пообещал, что обязательно выберется из сложной ситуации, которую предоставила ему жизнь.

Затем его ожидали долгие дни реабилитации. Он заново учился взаимодействовать с окружающим миром, да и просто жить. В октябре ему впервые надели протезы на правую руку, где у него была ампутирована кисть. Первое слово, которое он написал новой рукой, было «мама». Сегодня у фигуриста имеются протезы и на ногах.

— Первые пару месяцев было абсолютное разочарование и нежелание жить. Благодарен близким, жене, брату, которые каждый день приходили и поддерживали словами «не сдавайся», «мы вместе», «мы пройдем этот путь», «нужно идти вперед», — так вспоминает спортсмен о сложном периоде.

По его словам, он тогда не понимал, почему такая ситуация произошла с ним. Однако выйти из негативного состояния и справиться с навалившимися трудностями ему помогла спортивная закалка, считает фигурист.

Его выписали из клиники после 175 дней госпитализации. Супруга спортсмена рассказала, что нынешнее состояние Костомарова — чудо, в которое не верили даже врачи.

Новая жизнь и первый выход на лед

То, что случилось потом, друзья и поклонники называют главной победой фигуриста — это победа над смертью и над собой. Роман вновь встал на коньки и вышел на лед вместе со своей любимой женой в юбилейном шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

А 17 декабря он вышел на лед уже со своей неизменной партнершей Татьяной Навкой. Олимпийские чемпионы выступили с совместным номером в шоу Авербуха «Вместе и навсегда». Там они исполнили свою легендарную шоу-программу «Кармен».

Навка тогда рассказала, как восхищается Костомаровым и его силой духа.

— Верю, что это начало нового большого пути для Романа, от всего сердца желаю ему удачи, сил и терпения! Знаю, что у него все получится. А мы все — его семья, друзья, партнеры, его команда — всегда рядом, — отметила олимпийская чемпионка.

Спортсмен продолжает восстанавливаться и привыкать к новому образу жизни. Он регулярно делится снимками и видео с различных тренировок. Часто ездит на велотренажере с протезами для ног. Фигурист рассказывает, как он теперь радуется простым вещам, о которых раньше даже не задумывался.

Костомаров также заявил, что намерен продолжать заниматься боксом. По словам атлета, этот вид спорта больше подходит для функциональных тренировок.

Кроме того, несмотря на ампутацию конечностей, фигурист начал самостоятельно водить машину. Однако в интервью он признался, что все еще испытывает трудности с этим. По словам Костомарова, ему заново приходится осваивать не только технику вождения авто, но и базовые двигательные функции.