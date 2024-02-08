Волосожар и Траньков передали в музей свои костюмы с выступления на ОИ‑2014

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, выступавшая в парном катании в дуэте с супругом Максимом Траньковым, сообщила в Telegram канале, что они передали в музей свои костюмы с победного выступления на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.