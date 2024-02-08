Волосожар и Траньков передали в музей свои костюмы с выступления на ОИ‑2014

Фигуристы Волосожар и Траньков передали в музей свои костюмы с победного выступления на ОИ‑2014 в Сочи
Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, выступавшая в парном катании в дуэте с супругом Максимом Траньковым, сообщила в Telegram канале, что они передали в музей свои костюмы с победного выступления на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
В среду, 7 февраля, отмечалось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи.
— К 10 летию со дня открытия ОИ 2014 в Сочи передали костюмы в музей! Легендарные жёлтые штаны Макса теперь в доступе к просмотру, — написала Волосожар.
Волосожар и Траньков завоевали на Играх в Сочи две золотые медали — в командном турнире фигуристов и в соревнованиях спортивных пар.