Рыбакова и Махноносов выиграли юниорское первенство России в танцах на льду
Завершились соревнования в танцах на льду на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров — 2024 в Саранске.
Победу одержали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 186,40 балла. На втором месте Анна Коломенская и Артём Фролов, набравшие 180,70 балла. На третьем Анна Щербакова и Егор Гончаров, у них 180,63 балла.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (Москва) — 186,40 балла.
2. Анна Коломенская и Артём Фролов (Московская область) — 180,70.
3. Анна Щербакова и Егор Гончаров (Москва) — 180,63.
4. Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин (Москва) — 176,66.
5. Елизавета Малеина и Матвей Самохин (Московская область) — 165,61.
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