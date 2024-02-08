Иван Махноносов посвятил победу на первенстве России памяти своей бабушки

— Присутствует усталость, мы много готовились. Это наш пятый старт на первенстве России и три из них — в Саранске. Для нас это один из этапов нашего пути, долгого и интересного. Тренеры смогут направить нас, — передает слова Рыбаковой корреспондент «Матч ТВ».