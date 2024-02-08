Иван Махноносов посвятил победу на первенстве России памяти своей бабушки

«Победу хотели бы посвятить моей покойной бабушке» — фигурист Махноносов, завоевавший золото юниорского ЧР в танцах в паре с Рыбаковой
Фигурист Иван Махноносов, выступающий в танцах на льду в паре с Екатериной Рыбаковой, рассказал, что хочет посвятить победу на юниорском первенстве России своей ушедшей из жизни бабушке.
В четверг на первенстве России среди юниоров в Саранске дуэт набрал 186,40 балла за две программы и завоевал золотые медали.
— Присутствует усталость, мы много готовились. Это наш пятый старт на первенстве России и три из них — в Саранске. Для нас это один из этапов нашего пути, долгого и интересного. Тренеры смогут направить нас, — передает слова Рыбаковой корреспондент «Матч ТВ».
— Это не сюрприз, мы закономерно усовершенствовали аспекты, вкладывались в эмоции, сейчас пожинаем плоды. За этим стоит море пота, много слез, часы на льду, в зале, на ОФП. Во взрослые соревнования идём с замечательными эмоциями. Победу хотели бы посвятить моей покойной бабушке. К сожалению, покинула наш мир, — передает слова Махноносова корреспондент «Матч ТВ».