Юрист Анцелиович рассказала о поиске причастных к ситуации с Валиевой

«В первую очередь, у нас есть расследование РУСАДА, которое обязательно проводится в случае, если идёт речь о нарушении антидопинговых правил несовершеннолетним. И у нас есть уголовная статья об использовании в отношении спортсмена запрещенных препаратов, где предусмотрена повышенная ответственность за использование в отношении несовершеннолетних спортсменов. Этим уже занимаются следственные органы», — цитирует юриста Metaratings.