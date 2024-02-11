Чен осудила «получивших на халяву» золото ОИ-2022 американцев

Бывшая легкоатлетка, спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась размышлениями о решении Международного союза конькобежцев (ISU) перераспределить медали командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх - 2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой и призналась, что ей противно слушать представителей США. Ее слова приводит Metaratings.

"Бронза сборной — не самый плохой вариант. Да, это дико обидно. Мне противно слушать комментарии американских фигуристов, они несут ахинею по этому поводу. Получили на халяву золото — сидите и просто молчите! Конечно, нашу команду считаю олимпийскими чемпионами", - заявила Чен.

Изначально медали "командника" были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.