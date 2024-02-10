Российская певица и телеведущая Юлианна Караулова назвала несправедливым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, передает Sport24.

«Считаю, это страшно несправедливо. Она невероятная спортсменка и невероятный трудоголик. Говорю это, и у меня мурашки. Обидно до слез», — сказала Караулова.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть дела Валиевой, в которой сказано, что согласно данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) спортсменка в период с 2020 по 2021 год принимала около 60 различных разрешенных медицинских препаратов и добавок.