Навка рассказала, сможет ли Валиева участвовать в ее шоу после дисквалификации
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка оценила шансы фигуристки Камилы Валиевой на выступление в ее шоу-программах. Ее слова передает «Матч ТВ».
«Сможет ли Валиева выступать в моих шоу? Думаю, что сможет выступать в моих шоу. Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать», — сказала Навка.
Валиева ранее принимала участие в шоу Навки «Вечера на хуторе».
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.
7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.
Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.