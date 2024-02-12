Загитова назвала Татарстан государством

«Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, мне очень волнительно. Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой у нас будет все супер, все замечательно», — заявила Загитова.