ФФККР выстроила новую систему соревнований в России в условиях международного бана

«Вся наша система долгие годы была направлена на подготовку к международным соревнованиям. Но с 2022 года мы в них не участвуем, и когда Международный союз конькобежцев (ISU) принял такое решение, мы начали думать, как нам обеспечить фигуристов достаточным количеством соревнований. Мы понимали, что это достаточно видный вид спорта, он горячий, на слуху. Если говорить о 2022 году, нам нужно было не снижать градус, и если бы мы этого не сделали, было бы нехорошо. Мы сделали серию этапов Гран-при России, шесть этапов плюс финал, это есть и на юниорском уровне. Таким образом, у нас появился плотный календарь. Но мы понимали, что и этого недостаточно, чтобы жизнь фигуристов была полноценной и яркой. Ситуация 2022 года подстегнула нас сделать то, до чего раньше не доходили руки», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».