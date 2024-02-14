В ФФККР объяснили смену гражданства дочери Тутберидзе

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе объяснил решение Дианы Дэвис, дочери Заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе, сменить спортивное гражданство. Lenta.ru
"Если говорить про тех, кто когда-то был в сборной, это один танцевальный дуэт - дочка Этери Тутберидзе. Но у них очень своеобразная ситуация, она родилась не в России, всю жизнь прожила не в России. У нее сложная ситуация со слухом, те аппараты, которые ей нужны, производят только в одной стране мира, ее ситуация специфическая, - сказал Сихарулидзе. - Когда они к нам обратились [за одобрением перехода], мы решили пойти на это, потому что все, что связано с ее жизнью, всегда было связано не с Россией, не жила она здесь". ТАСС
"Что касается остальных, то я, конечно же, против таких уходов. На исполкомах я буду голосовать всегда против. Это касается тех, кто просто пытается пристроиться для участия в соревнованиях в других странах», — сказал Сихарулидзе на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту. RT на русском