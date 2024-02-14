В ФФККР объяснили смену гражданства дочери Тутберидзе

"Если говорить про тех, кто когда-то был в сборной, это один танцевальный дуэт - дочка Этери Тутберидзе. Но у них очень своеобразная ситуация, она родилась не в России, всю жизнь прожила не в России. У нее сложная ситуация со слухом, те аппараты, которые ей нужны, производят только в одной стране мира, ее ситуация специфическая, - сказал Сихарулидзе. - Когда они к нам обратились [за одобрением перехода], мы решили пойти на это, потому что все, что связано с ее жизнью, всегда было связано не с Россией, не жила она здесь". ТАСС