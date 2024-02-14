Петр Гуменник не выступит на Спартакиаде сильнейших

Спортсмен не сможет выступить на соревнованиях из-за болезни. Ранее мама Гуменника сообщила, что фигурист заболел на чемпионате России. У Гуменника была двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция. Также Спартакиаду сильнейших — 2024 пропустят фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду. Причина снятия с соревнований — состояние здоровья Мироновой.