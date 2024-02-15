Белорусские фигуристы выступят на Спартакиаде

Белорусский фигурист Александр Лебедев и танцевальный дуэт Наталья Поживилко и Святослав Верстаков вошли в состав участников Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Об этом говорится в протоколе тренировок, который есть в распоряжении ТАСС.

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Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

Ранее вице-президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Игорь Образцов сообщил ТАСС, что двукратный призер чемпионатов России Петр Гуменник не выступит на Спартакиаде, так как не успел восстановиться после болезни.

В соревнованиях спортивных пар с турнира из-за болезни партнерши снялись Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.