Запасным запрещают ехать на Спартакиаду после массовых снятий

В Магнитогорск доехали немногие фигуристы, но виновата даже не эпидемия болезни — чиновники банально не пускают спортсменов.

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Спартакиада сильнейших должна была стать главным турниром второй половины сезона, но, очевидно, эти соревнования станут рядовыми, так как интриги во всех видах практически не осталось, а многие звёзды пропустят старт по разным причинам.

Сначала стало известно, что Алёна Косторная с Георгием Куницей не выступят в Магнитогорске из-за осложнений травмы плеча у партнёрши. Фигуристка объявила, что намерена провести операцию, после чего всё её внимание будет уделено реабилитации.

Потерять такую яркую спортсменку было очень обидно, но болельщики всё ещё надеялись на лучшее. К сожалению, болезни никого не пощадили, и после Косторной участники начали массово сниматься. Пётр Гуменник до последнего желал выйти на лёд, однако из-за двусторонней пневмонии и коронавируса оказался в невыгодном положении — в итоге он не попал в списки Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

По медицинским показаниям выбыла и Софья Муравьёва, которая была, пожалуй, одной из немногих, кто мог бы навязать борьбу Аделии Петросян.

Снялись также Таисия Собинина и Денис Ходыкин, Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

А вишенкой на этом несимпатичном торте стало отсутствие заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая не будет комментировать соревнования.

Самое же неприятное в этой непростой ситуации то, что заменить снявшихся фигуристов никто не сможет. И не только потому, что запасные не успеют добраться до Магнитогорска и нормально подготовиться к старту. Палки в колёса вставляют чиновники, которые заботятся о формальностях (сроки заявок 100% истекли), а не руководствуются здравым смыслом.

Фёдор Зонов, например, не располагает информацией о замене, хотя Семён Соловьёв отказался, равно как и Григорий Фёдоров. Теоретически он мог бы заменить Гуменника, но спортсмена решили не предупреждать о возможном снятии Петра.

С танцевальным дуэтом Александра Прокопец/Александр Васькович поступили ещё хуже, запретив участвовать в Спартакиаде. Об этом «Матч ТВ» сообщила партнёрша:

«Вот так у нас всё справедливо. Мы работали, готовились, катали прокаты в надежде, что поедем, если кто то снимется. Мы вторые запасные и, по идее, должны ехать. Готовы приехать хоть сейчас, хоть завтра. Но нам сказали, что «уже поздно».