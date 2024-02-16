Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Спартакиаде сильнейших

Сегодня, 16 февраля, на Спартакиаде сильнейших — 2024 прошли прокаты танцевальных дуэтов с ритм-танцем. Лучшими по итогам выступлений стали фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, получившие от судей 90,09 балла.