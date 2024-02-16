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Этери Тутберидзе отсутствует на Спартакиаде в Магнитогорске

Тренер Этери Тутберидзе не приехала в Магнитогорск на Спартакиаду.

Этери Тутберидзе отсутствует на Спартакиаде в Магнитогорске
© Sports.ru

На соревнованиях от группы Тутберидзе выступают Аделия Петросян, Дарья Садкова, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигуристов сопровождают Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Тутберидзе в текущем сезоне присутствовала только на этапах Гран-при России в Казани и в Москве, а также на чемпионате России в Челябинске – на турнирах, где выступала Камила Валиева.

Фигурное катание
Дарья Садкова
Андрей Мозалев
Камила Валиева
Аделия Петросян
Даниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
Александра Бойкова
Этери Тутберидзе
Дмитрий Козловский