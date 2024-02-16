Сихарулидзе поддержал Валиеву

«Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая бодяга, которая на 99 процентов является просто чьими-то фантазиями. В моём понимании, это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать. И мне кажется, что поддержка эта — не фантазировать на тему дела Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы. А так мы создаём атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить. Давайте будем благородными, да и просто людьми», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.