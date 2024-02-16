Фигурист Семененко лидирует после короткой программы на Спартакиаде

Российский фигурист Евгений Семененко занял промежуточное первое место по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.

Судьи оценили прокат Семененко в 104,84 балла. На второй строчке расположился Владислав Дикиджи с результатом в 99,92 балла, тройку лучших замкнул Роман Савосин (98,45 балла).