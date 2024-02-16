Фигурист Семененко лидирует после короткой программы на Спартакиаде

Евгений Семененко лидирует после короткой программы на Спартакиаде сильнейших
Российский фигурист Евгений Семененко занял промежуточное первое место по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.
Судьи оценили прокат Семененко в 104,84 балла. На второй строчке расположился Владислав Дикиджи с результатом в 99,92 балла, тройку лучших замкнул Роман Савосин (98,45 балла).
Спартакиада — 2024. Фигурное катание. Магнитогорск.
Короткая программа, мужчины
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 104,84
2. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 99,92
3. Роман Савосин (Москва) — 98,45
С произвольной программой фигуристы выступят завтра, 17 февраля.
Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших завершатся 18 февраля.
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