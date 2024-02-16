Костомаров опубликовал видео с тренировкой ходьбы на протезах

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Костомаров поднимается по лестнице на протезах. При этом на фоне видео олимпийский чемпион зачитал стихи Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья».

В начале 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, осложнения от которой привели к резкому ухудшению здоровья спортсмена. В результате фигурист провёл в больнице несколько месяцев — за это время он впал в кому, перенёс два инсульта, менингит и несколько ампутаций.