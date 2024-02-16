Костомаров опубликовал видео с тренировкой ходьбы на протезах
Российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал в своем Telegram-канале видео тренировки ходьбы на протезах.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как Костомаров поднимается по лестнице на протезах. При этом на фоне видео олимпийский чемпион зачитал стихи Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья».
«Двигаемся дальше. Вот уже и через 2 ступеньки шагаю», — подписал ролик Костомаров.
В начале 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, осложнения от которой привели к резкому ухудшению здоровья спортсмена. В результате фигурист провёл в больнице несколько месяцев — за это время он впал в кому, перенёс два инсульта, менингит и несколько ампутаций.
Ранее Костомаров рассказал о планах принять участие в ледовых шоу.