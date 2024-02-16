Канада оспорит решение о вручении бронзовой медали ОИ-2022 России

Федерация фигурного катания Канады совместно с Национальным олимпийским комитетом решила подать апелляцию на решение Международного союза конькобежцев о присуждении третьего места сборной России в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Skate Canada.

Там отметили, что считают «очень важным, чтобы правила и нормы соблюдались последовательно и справедливо».

«Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит столь необходимую ясность для всех затронутых сторон», — добавили в федерации.