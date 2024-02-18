Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на Спартакиаде-2024

В Магнитогорске завершились соревнования спортивных пар в рамках II Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших – 2024. Лучшими судьи признали бронзовых призёров Олимпиады-2022, чемпионов мира и Европы Анастасию Мишину и Александра Галлямова .

Мишина и Галлямов стал первыми как в короткой, так и произвольной программе (157,65). Конкуренцию на турнире им смогли составить лишь чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Отметим, что такой же расклад сил у спортивных пар был на чемпионате России — 2024.