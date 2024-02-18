Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова расплакалась во время интервью со своим коллегой по льду Александром Самариным на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.

17 февраля Самарин объявил о завершении спортивной карьеры. Загитова не сдержала слезы, спрашивая о решении 25-летнего фигуриста «повесить коньки на гвоздь».

«Блин, что такая музыка играет?! Можно повеселее что-то поставить?» — сказала спортсменка.

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, чемпионом России 2017 и 2018 года, двукратным бронзовым призером чемпионата России 2019 и 2023 годов, бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года. На последнем чемпионате России фигурист занял 15-е место. В сезоне-2023/24 Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при России в Красноярске и бронзу — в Самаре.