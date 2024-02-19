Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о реакции тренеров на перелом руки в декабре 2021 года перед чемпионатом России. Чемпионат.com
«Раскаталась, мне говорят идти прыгать. Я в ступоре: у меня рука в гипсе. Пробую одинарный — гипс перевешивает. Захожу в прыжок — разбиваюсь просто наголову. Для себя решила: не пойду в прыжки. Сказала тренерам, что не буду сегодня прыгать, мне сказали, что я хамка, никого не уважаю, как я вообще посмела отказываться работать. Говорю: «Ладно, мне не привыкать, мне образ хамки создали, буду хамкой», — рассказала Косторная. RT на русском
Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Газета.Ru