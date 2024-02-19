«Раскаталась, мне говорят идти прыгать. Я в ступоре: у меня рука в гипсе. Пробую одинарный — гипс перевешивает. Захожу в прыжок — разбиваюсь просто наголову. Для себя решила: не пойду в прыжки. Сказала тренерам, что не буду сегодня прыгать, мне сказали, что я хамка, никого не уважаю, как я вообще посмела отказываться работать. Говорю: «Ладно, мне не привыкать, мне образ хамки создали, буду хамкой», — рассказала Косторная. RT на русском