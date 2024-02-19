Тутберидзе упрекнули в потере интереса к тому, что происходит в России

«Могу ошибаться, конечно, но вот в голове упорно вертелась та самая поговорка про семь нянек. Этери Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России, Максим Траньков и Алексей Тихонов объединили тренерскую деятельность с комментаторской, а Павел Слюсаренко в большей степени (что логично) сосредоточился на собственных пермских дуэтах», — написала Вайцеховская.