Названа должность Загитовой в ее школе фигурного катания

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет генеральным менеджером своей школы в Казани. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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«Она же не тренер, она больше спортсмен. Она будет неким таким, как в хоккее говорят, general manager. Будет все равно подбирать тренеров, курировать, мониторить, ставить задачи. Мы с Алиной постоянно на связи, только вчера звонила. Рабочие процессы», — сказал Леонов.

Чиновник подчеркнул, что у Загитовой уже есть команда компетентных специалистов. Также он рассказал о совместной работе над проектом помещений.

О строительстве школы Загитовой в Казани стало известно после ПСЭФ. На форуме фигуристка обсудила этот проект с Леоновым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Позже она выразила благодарность руководству республики за поддержку проекта.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.