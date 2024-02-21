Фигуристка Нугуманова выложила фото в откровенном платье

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) несколько фотографий с отдыха в Дубае.

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На снимках 21-летняя спортсменка позирует в коротком черном платье с голыми плечами.

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Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.