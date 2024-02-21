Песков заявил, что Путин, безусловно, поддерживает Валиеву

Президент РФ Владимир Путин, безусловно, поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что на открытии Игр будущего глава государства сидел рядом со спортсменкой.

"Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент ее поддерживает", - сказал Песков.

На церемонии открытия игр, которая прошла в Казани, рядом с президентом также сидел олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, занимающий пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта. В следующем ряду места заняли бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Андрей Аршавин и бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.