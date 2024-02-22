Навка, Плющенко и Авербух запросили многомиллионные гранты на ледовые шоу

Навка, Плющенко и Авербух подали новые заявку на получение грантов на ледовые шоу.

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Татьяна Навка запросила 58 598 600 рублей, при этом софинансирование составит 667 001 400 рублей.

Планируется проведение 25 шоу «Вечера на Хуторе» в Сириусе (Сочи), 10 шоу «Вечера на Хуторе» в Москве, 25 показов балета на льду «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, 25 шоу «Щелкунчик» в Москве и 25 ледовых шоу в рамках весенне-осеннего тура по городам России.

Сумма, запрашиваемая Евгением Плющенко, составляет 32 250 000 рублей при софинансировании в 148 750 000 рублей. Цель проекта – популяризация и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей семьи через коллаборацию музыки, искусства, спорта, сказки.